Hepsi grubunun eski solisti Cemre Kemer'in mutlu günü! Sevgilisi Emir Medina ile evlendi

Hepsi grubu ile müzik kariyerine başlayan ünlü şarkıcı Cemre Kemer, sosyal medyada kendine gelen yorumlara verdiği cevaplarla adından söz ettiriyordu. Gülçin'in gruptan ayrılmasıyla yoluna Yasemin ve Eren ile devam eden Cemre Kemer, son paylaşımı ile heyecanlandırdı.



Bir süredir aşk yaşadığı Emir Medina ile dünayevine giren Cemre Kemer o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Cemre Kemer'in hayranları evlilik haberi karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Çiftin İstanbul'daki evinde gerçekleşen nikah törenine pandemi kuralları gereği sınırlı sayıda davetli katıldı. Cemre Kemer, nikaha katılamayan yakın dostları Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ile görüntülü olarak görüşme gerçekleştirdi.