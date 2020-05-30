Hepsi grubu yeniden mi bir araya geliyor? Cemre Kemer açıkladı!

Köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığını söyleyen genç şarkıcı, bir süre önce dağılan Hepsi grubunun yeniden bir araya gelebileceğini açıkladı:

"Barıştık, şimdilik bol bol konuşarak arayı kapatıyoruz. Henüz albüm ya da single projemiz yok ama ileride olabilir. Bu süreçte herkesin bizi çok sevdiğini de anladık, duygulandık.”