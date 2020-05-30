30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:31 | Son Güncelleme:
Hepsi grubu yeniden mi bir araya geliyor? Cemre Kemer açıkladı!
Yıllar önce dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, önceki gün scooter'ıyla Bebek'te görüntülendi.
Köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığını söyleyen genç şarkıcı, bir süre önce dağılan Hepsi grubunun yeniden bir araya gelebileceğini açıkladı:
"Barıştık, şimdilik bol bol konuşarak arayı kapatıyoruz. Henüz albüm ya da single projemiz yok ama ileride olabilir. Bu süreçte herkesin bizi çok sevdiğini de anladık, duygulandık.”