Hem lezzet hem eğlence

Sezondaki iddiasını sürdüren Bodrum’un gözde İtalyan restoranı Serafina Mare, Ali Sayar’lı geceleriyle müdavimlerini ağırlamaya devam ediyor. Beach ve restoran hizmeti veren mekân damaklarda unutulmaz izler bırakan İtalyan tatlarını Bodrumlu lezzet tutkunlarıyla buluşturdu.

SOSYETİK KATILIM

Mekânın geleneksel hale gelen Ali Sayar gecesi geçen hafta sosyete ve sanat camiasından ünlü isimlerin katımıyla gerçekleşti. Sayar’ı dinlemeye gelenler arasında Elif Dürüst,Şirin Yalçın, Eda Kosif, Melis-Burak Hatipoğlu, Aslı-Metin Şen, Ayfer Toprak, Nilgün Belgün, Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade, Gülin-Burak Karabacak gibi ünlü isimler vardı.