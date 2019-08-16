Hem lezzet hem eğlence

İtalyan lezzetlerini tatilcilerle buluşturan Bodrum Serafina Mare’nin, geleneksel Ali Sayar’lı gecesine cemiyetten isimler katıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 08:00
Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:41
Hem lezzet hem eğlence

Sezondaki iddiasını sürdüren Bodrum’un gözde İtalyan restoranı Serafina Mare, Ali Sayar’lı geceleriyle müdavimlerini ağırlamaya devam ediyor. Beach ve restoran hizmeti veren mekân damaklarda unutulmaz izler bırakan İtalyan tatlarını Bodrumlu lezzet tutkunlarıyla buluşturdu.  

SOSYETİK KATILIM

Mekânın geleneksel hale gelen Ali Sayar gecesi geçen hafta sosyete ve sanat camiasından ünlü isimlerin katımıyla gerçekleşti. Sayar’ı dinlemeye gelenler arasında Elif Dürüst,Şirin Yalçın, Eda Kosif, Melis-Burak Hatipoğlu, Aslı-Metin Şen, Ayfer Toprak, Nilgün Belgün, Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade, Gülin-Burak Karabacak gibi ünlü isimler vardı.

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