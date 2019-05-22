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  3. Helin Avşar'ın son hali herkesi şaşırttı

Helin Avşar'ın son hali herkesi şaşırttı

Helin Avşar'ın son hali herkesi şaşırttı

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın son halini görenler tanıyamadı. Geçirdiği estetik ameliyatlar sonrası fotoğraf paylaşan Avşar kızı, takipçileri tarafından beğenilmedi.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Avşar'ın birçok takipçisi sosyetik güzeli tanımakta güçlük çekti.

"ESTETİK OPERASYONLARI YARAMAMIŞ"

Helin Avşar Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile çok konuşuldu. Helin Avşar'ın fotoğrafı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olduğunu söyleyen bir takipçisi, "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunu yaptı.

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