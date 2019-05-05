Helal sana! Gamze Özçelik yardımdan yardıma koşuyor
Ramazan öncesi yine yardıma koşan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, her gittiği yerde sevgi seliyle ve Türk bayraklarıyla karşılanıyor
Gamze Özçelik, Ramazan öncesi yine yardıma koştu. Ünlü oyuncu, Yemen'e kumanya, hijyen paketleri ve temizlik ürünleri götürdü. Özçelik, ardından Çad'da iki gün içinde 10 su kuyusu açtırıp 50'ye yakın meyve fidesi dikti. Her gittiği yerde sevgi seliyle ve Türk bayraklarıyla karşılanan Özçelik'in yeni rotası Kamerun.
(Sabah)