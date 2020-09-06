Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay'ın çocukluk hali şaşırttı! Yok böyle değişim

Hekimoğlu'nun yıldızı Damla Colbay'ın çocukluk hali şaşırttı. Güzel oycunun eski halini görenler yok böyle değişim dediler. Doktor Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

İşte Damla Colbay'ın çocukluk hali

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay, 14 Ocak 1993'te İzmir'de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü mezunudur. Profesyonel kariyeri Kara Para Aşk dizisi ile başlamıştır. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşamıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Aysel Karakterine hayat vermektedir. Damla Colbay, 1.66 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcudur.