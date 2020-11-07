Hekimoğlu'nun yıldızı Timuçin Esen koronavirüse yakalandı! Çekimlere apar topar ara verildi

Dünya ile birlikte Türkiye'yi de yeniden etkisi altına alan korona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. TRT'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi ekibinden çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığının ortaya çıkmasının ardından bu kez kötü haber Hekimoğlu dizisinden geldi.

TİMUÇİN ESEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Tv100'ün haberine göre; Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterini canlandıran, aynı zamanda salgın başladığından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu videolarında rol alan Timuçin Esen de koronavirüse yakalandı. Esen, hazırlanan kamu spotlarında koronavirüsten nasıl korunulacağını anlatıyordu.

ÖNCE AİLESİ SONRA KENDİSİ

Aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından Timuçin Esen, hemen test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun hemen tedavisi devam ediyor. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan Hekimoğlu dizisinin çekimlerine bir hafta ara verildiği belirtildi. Yeni set tarihinin ise gelecek hafta olduğu açıklandı.