Hekimoğlu'nun yıldızı Okan Yalabık'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Bugüne kadar rol aldığı projelerle gündeme gelmeye çalışan Okan Yalabık'ın herkesten sakladığı bir aşkı olduğu ortaya çıktı.

3 YILDIR SEVGİLİSİ VARMIŞ

Snob Magazin'in haberine göre; 42 yaşındaki Okan Yalabık, yaklaşık 3 yıldır Ezgi Ayvalı ile aşk yaşıyor. Oyunculuğun yanı sıra prodüktörlük, yazarlık ve kostüm tasarımıyla ilgilenen Ezgi Ayvalı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda eğitim aldı.

1990 doğumlu olan Ezgi Ayvalı, sevgilisi Okan Yalabık'tan 12 yaş küçük. İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Yalabık ve Ayvalı'nın pandemi sonrası evlenebileceği konuşuluyor.

OKAN YALABIK KİMDİR?

Okan Yalabık, 13 Aralık 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Balıkesir’lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Bir süre amatör tiyatro topluluklarıyla çalışan Yalabık daha sonra Kenter Tiyatrosu'na katıldı.

İlk dizi deneyimini 1999 yılında yayınlanan Yılan Hikayesi ile gerçekleştiren Okan Yalabık; Aşkım Aşkım, Zeybek Ateşi, Yıldızların Altında, Serseri, Çaylak, Çapkın, Hatırla Sevgili, Arka Sokaklar, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Muhteşem Yüzyıl, Kolay Para,Gülüm, Büyü, Sen Ne Dilersen, Sensiz Olmuyor, İlk Aşk, Kabuslar Evi, Güz Sancısı, Av Mevsimi, Peşpeşe, Anadolu Masalları, Kötü Kedi Şerafettin, Annemin Yarası ve Tereddüt gibi yapımlarda rol almıştır.

Av Mevsimi adlı filmde canlandırdığı Hasan rolüyle, 4. Yeşilçam Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Orhan karakterine hayat veren Okan Yalabık, 1.86 metre boyunda, 79 kilo ve Yay burcudur.