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  3. Hekimoğlu'nun yıldızı Aytaç Şaşmaz'ın ağabeyi de çok ünlü çıktı! O paylaşım olay oldu

Hekimoğlu'nun yıldızı Aytaç Şaşmaz'ın ağabeyi de çok ünlü çıktı! O paylaşım olay oldu

Hekimoğlu'nun yıldızı Aytaç Şaşmaz'ın ağabeyi de çok ünlü çıktı! O paylaşım olay oldu

Hekimoğlu dizisinde Emre karakterine hayat veren oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın, kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz ile son fotoğrafı olay oldu. İkilinin kardeş olduğunu bilmeyen sosyal medya kullanıcıları Şaşmaz'ın yaptığı paylaşım sonrası şaşkınlık yaşadı.

Dizilerdeki başarılı performansları ve yakışıklıklarıyla adlarından söz ettiren İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Şaşmaz kardeşler, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

İŞTE ŞAŞMAZ KARDEŞLER

Son olarak İsmail Ege Şaşmaz, kendisi gibi oyuncu olan kardeşleri Aytaç Şaşmaz ve Yalın Şaşmaz ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Şaşmaz'ın "Gözler kısık" notunu düştüğü paylaşım takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeş olduğunu bilmeyen sosyal medya kullanıcıları şaşkınlık yaşadı. İkilinin benzerliği ise sosyal medyaya damga vurdu.


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