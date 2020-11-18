Hekimoğlu'nun Selin'i Belçim Bilgin diziden ayrıldığını duyurdu!

Zeynep’in için için aşık olduğu Ateş’in eski karısının ortaya çıkması, dizinin dengelerini de bozacak diye izleyici karakterden pek hoşlanmadı. Salı akşamları yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde ise Selin gidiyor.

Fragmanlarla birlikte Selin karakterinin gideceği öğrenilmişti ve sosyal medyada izleyenlerin hiç de üzülmedikleri hatta bu duruma hayli sevindiklerini gösteren yorumlar geldi.

Selin’in hikayesi bitti ve dün akşam son kez ekrana geldi. Geçtiğimiz hafta Timuçin Esen’in koronavirüse yakalanmış olması nedeniyle yayınlanamayan 25. yeni bölüm dün akşam ekranlara geldi.

İşte Bilgin’in paylaşımı:

Hekimoğlunda bu akşam Selin son kez sizlerle olacak. Bizimle her hafta #hekimoğlu heyecanını paylaşan sizlere ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim

Herkese iyi seyirler

#hekimoglu #hekimoğludizi #hekimoğluselin