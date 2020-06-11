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  3. Hekimoğlu'nun ekranlara dönüş tarihi belli oldu!
11 Haziran 2020 Perşembe 17:56 | Son Güncelleme:

Hekimoğlu'nun ekranlara dönüş tarihi belli oldu!

Hekimoğlu'nun ekranlara dönüş tarihi belli oldu!

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu'nun, bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilmişti. Dizinin ne zaman ekranlara döneceği ise merak ediliyordu.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hekimoğlu dizisi temmuz ortası sete çıkacak. Aynı süreçlerde Yeni Hayat dizisi de sete başlayacak.

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