Hekimoğlu yeni bölüm yayınlanacak mı? Hekimoğlu yeni bölüm bu hafta var mı? İşte Kanal D yayın akışı…

Ülkemizde korona virüs tedbirleri çerçevesinde bazı dizi seti çalışanları çalışmalara ara verme kararı aldı. Bu hafta yeni bölüm yayınlamayan dizilerin ardından ise izleyiciler Hekimoğlu dizisini merak etmeye başladı. Hekimoğlu yeni bölüm detaylarına ve Kanal D yayın akışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında her hafta Salı günleri yayınlanıyor. İzleyiciler diziyi heyecanla takip ediyor. Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ise ilgi görüyor.

Hekimoğlu yeni bölüm bu hafta 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak.

HEKİMOĞLU 13. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

HEKİMOĞLU 13. BÖLÜM ÖZET

Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

Orhan, Hekimoğlu’nun Zeynep’ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep’e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu’na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir.

24 MART SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

00.15 Dev Örümcekler ‘TV Sinema’