Hekimoğlu yeni bölüm var mı, ne zaman? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu yeni bölüm var mı? sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Hekimoğlu salı akşamları 20.00’de yayınlanıyor. Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrolünü paylaştığı dizi corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz 2 hafta boyunca yayınlanmadı. Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM VAR MI?

Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak. Hekimoğlu 14. Bölümde, Hekimoğlu bir anne ve bebeğin hayatını kurtarmaya çalışırken bir taraftan da Vahap'ın kumpaslarıyla uğraşır. Vahap, Hekimoğlu dediklerini kabul etmediği için iyice bilenmiştir. Fakat Ateş'in geri basmaya hiç niyeti yoktur. Vahap gemileri yakıp işi Hekimoğlu'nu kovmaya kadar götürür. Oylama yapılır. Hekimoğlu kovulacak mı?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

HEKİMOĞLU 13. BÖLÜM ÖZET

Vahap, Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder. Orhan, Hekimoğlu’nun Zeynep’ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep’e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu’na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Okan Yalabık

Damla Colbay

Kaan Yıldırım

Aytaç Şaşmaz

Güven Kıraç

Emre Kızılırmak

Hakan Meriçliler

Filiz Ahmet