Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 13. son bölümde neler oldu?

Hekimoğlu koronavirüs önlemleri çerçevesinde dizi çekimlerine geçici süreliğine ara vermişti. Dizinin hayranları ise Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Hekimoğlu her hafta Salı akşmaları Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dizinin başrolünde Timuçin Esen ve Ebru Özkan yer alıyor. Hekimoğlu yeni bölüm ile ilgili detaylar haberimizde…

HEKİMOĞLU 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimiz içerisine eklenecektir.

HEKİMOĞLU 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

HEKİMOĞLU 13. BÖLÜM ÖZETİ

Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

Orhan, Hekimoğlu’nun Zeynep’ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep’e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu’na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir.

HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Okan Yalabık

Damla Colbay

Kaan Yıldırım

Aytaç Şaşmaz

Güven Kıraç

Emre Kızılırmak

Hakan Meriçliler

Filiz Ahmet