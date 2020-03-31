Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 13. son bölümde neler oldu?
Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Dizinin 13. bölümünde Vahap ve Ateş arasındaki anlaşma beklenmedik bir şekilde sonlanıyor. Peki Vahap'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? Diziyi yakından takip eden izleyiciler Hekimoğlu 14. Bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimiz içerisinden Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
Hekimoğlu koronavirüs önlemleri çerçevesinde dizi çekimlerine geçici süreliğine ara vermişti. Dizinin hayranları ise Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Hekimoğlu her hafta Salı akşmaları Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dizinin başrolünde Timuçin Esen ve Ebru Özkan yer alıyor. Hekimoğlu yeni bölüm ile ilgili detaylar haberimizde…
HEKİMOĞLU 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimiz içerisine eklenecektir.
HEKİMOĞLU 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
HEKİMOĞLU 13. BÖLÜM ÖZETİ
Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.
Orhan, Hekimoğlu’nun Zeynep’ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep’e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu’na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir.
HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU
Timuçin Esen
Ebru Özkan
Okan Yalabık
Damla Colbay
Kaan Yıldırım
Aytaç Şaşmaz
Güven Kıraç
Emre Kızılırmak
Hakan Meriçliler
Filiz Ahmet