Hekimoğlu ve Mucize Doktor'un 'Hekimler'inden virüs uyarısı!

İki kamu spotundan biri koronavirüs riskinden korunmak için alınması gereken 14 kural işlenirken diğerinde ise yurtdışı dönüşlerde alınması gereken önlemler konu edildi.

Kampanyada Hekimoğlu dizisinde oynayan Timuçin Esen ile Mucize Doktor’da oynayan Taner Ölmez yer aldı. Kampanyada “Yurtdışından dönüşte ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Elinizi sık sık su sabunlayın” denildi.