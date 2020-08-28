Hekimoğlu ne zaman başlıyor? Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayında!

Hekimoğlu dizisinden sevindiren bir haber geldi. Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Daha önce temmuz ortasında yeni sezon çekimlerine başlayan dizi ekibi, ekranlara dönüş için hazırlık yapıyor. Timuçin Esen'in başrolünü üstlendiği Hekimoğlu 14. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni bölüm tarihi 1 Eylül Salı günü olarak belirlendi. Hekimoğlu 15. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.





HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap’la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek’in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap’ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan’ın kovulma sebebi nedir? İpek’in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLERDİR?