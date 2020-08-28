Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3444
  • 8,735
  • 462.198
  • 1097.23
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hekimoğlu ne zaman başlıyor? Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayında!
28 Ağustos 2020 Cuma 15:16 | Son Güncelleme:

Hekimoğlu ne zaman başlıyor? Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayında!

Hekimoğlu ne zaman başlıyor" Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayında!

Hekimoğlu koronavirüs salgını nedeniyle erken sezon finali yapan diziler arasında yer alıyordu. Dizinin takipçilerini sevindiren bir gelişme oldu. Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Daha önce yeni sezon çekimlerinin temmuz ortasında başlayacağı haberi gelmişti. Merakla takip edilen Hekimoğlu dizisinin oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimler yer alıyor.

Hekimoğlu dizisinden sevindiren bir haber geldi. Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Daha önce temmuz ortasında yeni sezon çekimlerine başlayan dizi ekibi, ekranlara dönüş için hazırlık yapıyor. Timuçin Esen'in başrolünü üstlendiği Hekimoğlu 14. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni bölüm tarihi 1 Eylül Salı günü olarak belirlendi. Hekimoğlu 15. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.


HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap’la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek’in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap’ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan’ın kovulma sebebi nedir? İpek’in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLERDİR?

  1. Timuçin Esen
  2. Okan Yalabık
  3. Ebru Özkan Saban
  4. Kaan Yıldırım
  5. Aytaç Şaşmaz
  6. Damla Colbay

MEB'den yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili açıklama
Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hastalarına uyarı: Evden dışarıya adım atmayın
Yanal'ın gözdesine kapıyı gösterdi! 8 isme güle güle
ABD ile Rusya arasında Covid-19 aşısı gerilimi: Bunun adı çekememezlik!
Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

Yoğurt suyunun faydaları

Yoğurt suyunun faydaları

MSB bu fotoğraflarla duyurdu! Akdeniz ve Ege'de taarruz helikopteri ile eğitim

MSB bu fotoğraflarla duyurdu! Akdeniz ve Ege'de taarruz helikopteri ile eğitim