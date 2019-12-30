Hekimoğlu dizisinin Emre'si Aytaç Şaşmaz: Bu sene benim nirvanam oldu
'Hekimoğlu' dizisinde Emre karakterini canlandıran oyuncu Aytaç Şaşmaz, önceki gün Beşiktaş'ta bir AVM'de objektiflere takıldı.
Menajeriyle birlikte geldiği AVM’de toplantı yapan Aytaç Şaşmaz, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.
Yakışıklı oyuncu, "Dizi yılbaşından dolayı bir hafta kadar tatil verdi. 2019 senesi benim nirvanam oldu. ‘Maşallah’ diyelim bir önceki projem ve şimdiki rol aldığım dizi de çok güzel gidiyor" dedi.