Hekimoğlu dizisinin Emre'si Aytaç Şaşmaz: Bu sene benim nirvanam oldu

Menajeriyle birlikte geldiği AVM’de toplantı yapan Aytaç Şaşmaz, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.

Yakışıklı oyuncu, "Dizi yılbaşından dolayı bir hafta kadar tatil verdi. 2019 senesi benim nirvanam oldu. ‘Maşallah’ diyelim bir önceki projem ve şimdiki rol aldığım dizi de çok güzel gidiyor" dedi.