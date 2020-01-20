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  3. Hekimoğlu dizisine sürpriz oyuncu! Filiz Ahmet kadroya mı dahil oldu?

Hekimoğlu dizisine sürpriz oyuncu! Filiz Ahmet kadroya mı dahil oldu?

Hekimoğlu dizisine sürpriz oyuncu! Filiz Ahmet kadroya mı dahil oldu"

Başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı Hekimoğlu dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin güçlü kadrosuna 4. bölümde ünlü oyuncu Filiz Ahmet de konuk olacak.

Dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 3. bölümüyle 14 Ocak Salı akşamı ekranlara geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 4. yeni bölümünden 2. fragmanı da yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl ve Hayat Şarkısı'nda rol alan Filiz Ahmet konuk olacak.

HEKİMOĞLU BÜYÜK RİSK ALIYOR

Hekimoğlu ilk etapta şizofreni hastası olduğundan şüphelendikleri hastaya odaklanıyor. Beynindeki tümör hastayı oldukça zorlamaktadır. Riskli bir operasyon olacağı için herkes tetiktedir. Bu operasyonun Dr. İpek'ten gizli gerçekleşmesi gerekmektedir. Hekimoğlu sorumluluğu üstlenerek bu operasyona karar verir. Zeynep'in kederli davranışları Hekimoğlu'nun dikkatini çeker.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!


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