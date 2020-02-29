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  3. Hekimoğlu'na Payitaht Abdülhamid dizisinden sürpriz transfer!

Hekimoğlu'na Payitaht Abdülhamid dizisinden sürpriz transfer!

Hekimoğlu'na Payitaht Abdülhamid dizisinden sürpriz transfer!

Ekranların kısa sürede sevilen dizileri arasında yerini alan Hekimoğlu, yeni transferiyle dikkatleri üzerine çekti. Son olarak diziye usta oyuncu Güven Kıraç da dahil oldu.

Dünya çapında ilgiyle takip edilen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, kısa sürede ilgiyle takip edilmeye başladı. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın yer aldığı dizi, geçen salı 9’uncu bölümü ile ekranlarda yayınlandı.

GÜVEN KIRAÇ DA DAHİL OLDU

Son olarak dizinin yayınlanacak yeni bölümünde oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor. Usta oyuncu Güven Kıraç, Hekimoğlu‘nda önemli bir rolde yer alacak. En son Payitaht Abdülhamid dizisinde izlediğimiz Kıraç, yeni yönetim kurulu başkanı Vahap Bey olarak diziye katıldı.


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