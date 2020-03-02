Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2146
  • 6,8941
  • 319.519
  • 109243
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hekimoğlu dizisine flaş transfer! Belçim Bilgin kadroya dahil oldu

Hekimoğlu dizisine flaş transfer! Belçim Bilgin kadroya dahil oldu

Hekimoğlu dizisine flaş transfer! Belçim Bilgin kadroya dahil oldu

Behzat Ç.'nin çekimlerinin iptal edilmesiyle ekrana dönüş macerası yarım kalan Belçim Bilgin, sürpriz bir projeyle geri dönüyor. Oyuncu, Timuçin Esen'in başrol oynadığı ‘Hekimoğlu' dizisine dahil oldu.

Behzat Ç. ile yeni bir maceraya atılacak olan ancak dizinin çekimlerin iptal olmasıyla "Ortada kalakaldım. Talihsizlik" diye konuşan Belçim Bilgin, ekran için anlaşma imzaladı. Bugünlerde oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık alanında da yeni şeyler üreten Belçim Bilgin, film çalışmalarının arasına sürpriz bir diziyi de dahil etti.

HEKİMOĞLU DİZİSİNE DAHİL OLDU

Güzel oyuncu, başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrol oynadığı bir doktor hikayesini anlatan ‘Hekimoğlu’ dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizide bir doktoru canlandıracak olan Belçim Bilgin, önümüzdeki günlerde seyircisinin karşısına çıkacak. Her seferinde ekranları özlediğini söyleyen güzel oyuncunun bu sürprizi de hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.


Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
'Boşanmadık, yüzük de kanıtı'
Yasak Elma'ya flaş transfer! Dizinin seyrini değiştirecek
Atina'dan sonra ilk kare
Kadın dizisi final yaptı, şaşırtan itiraf geldi
<p>AA’nın ulaştığı telsiz konuşması kayıtlarına göre, ilk olarak rejimin kontrol kulesi görevl

Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken haberi muhalif telsizciden aldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tiroit habercisi olabilir!

Yumurtlamaya başladılar! İşte sevimli kareler...