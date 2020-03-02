Hekimoğlu dizisine flaş transfer! Belçim Bilgin kadroya dahil oldu

Behzat Ç. ile yeni bir maceraya atılacak olan ancak dizinin çekimlerin iptal olmasıyla "Ortada kalakaldım. Talihsizlik" diye konuşan Belçim Bilgin, ekran için anlaşma imzaladı. Bugünlerde oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık alanında da yeni şeyler üreten Belçim Bilgin, film çalışmalarının arasına sürpriz bir diziyi de dahil etti.

HEKİMOĞLU DİZİSİNE DAHİL OLDU

Güzel oyuncu, başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrol oynadığı bir doktor hikayesini anlatan ‘Hekimoğlu’ dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizide bir doktoru canlandıracak olan Belçim Bilgin, önümüzdeki günlerde seyircisinin karşısına çıkacak. Her seferinde ekranları özlediğini söyleyen güzel oyuncunun bu sürprizi de hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.