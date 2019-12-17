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  3. Hekimoğlu dizisindeki İpek Tekin kimdir? Ebru Özkan Saban kaç yaşında, nereli? İşte hayatı

Hekimoğlu dizisindeki İpek Tekin kimdir? Ebru Özkan Saban kaç yaşında, nereli? İşte hayatı

Hekimoğlu dizisindeki İpek Tekin kimdir" Ebru Özkan Saban kaç yaşında, nereli" İşte hayatı

Hekimoğlu İpek Tekin kimdir? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Dizide Ebru Özkan Saban tarafından canlandırılan İpek Tekin Tıp fakültesinin dekanı ve hastanenin yöneticisidir. Endokrinoloji uzmanı olan İpek, hayatını hastaneye ve hastalara adamış birisidir. Diziyi izleyenler Ebru Özkan Saban kaç yaşında, nereli? sorusunu sormaya başladı. İşte Ebru Özkan Saban’ın hayatı…

Ebru Özkan Saban hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. 17 Aralık Salı günü Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi oyuncularından Ebru Özkan Saban dizide İpek Tekin’i canlandırıyor. Tıp fakültesinin dekanı ve hastanenin yöneticisini canlandıran Saban izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Hekimoğlu dizisindeki İpek Tekin kimdir? Ebru Özkan Saban kaç yaşında, nereli? İşte hayatı…

EBRU ÖZKAN SABAN KİMDİR?

Ebru Özkan, 18 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Özkan  2006 yılında Kâbuslar Evi: Bir Kış Masalı adlı filmde canlandırdığı Melisa karakteri ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır.

Ebru Özkan, Gözyaşı Çetesi, Kara İnci, Güldünya, Çınar Ağacı, Anneler ile Kızları, Hayatımın Rolü, Not Defteri, Paramparça gibi dizilerde yer aldı. 2009 yılında Hanımın Çiftliği dizisindeki Halide karakteri ile tanındı. Son olarak Şahin Tepesi dizisinde Melek karakteri ile ekrana geldi. Güzel oyuncu, 1.73 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Ebru Özkan, 4 Haziran 2016 yılında oyuncu Ertan Saban ile nikah masasına oturdu ve 2018 yılında da Biricik isimli kızı dünyaya geldi.

ROL ALDIĞI FİLMLERİ

2015 – Rüzgarın Hatıraları (Leyla) (Sinema Filmi)

2014 – Uykusuz Rüya (Sinema Filmi)

2014 – Rüzgarın Hatıraları (Sinema Filmi)

2010 – Çınar Ağacı (Berrin) (Sinema Filmi)

2006 – Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (Melisa) (TV Filmi)

İPEK TEKİN KİMDİR?

Orhan ve Hekimoğlu’nun okuldan arkadaşı. Yalnız, güçlü bir kadın. Tıp fakültesinin dekanı ve hastane yöneticisi olan İpek, Endokrinoloji uzmanıdır. Duygusal ve sosyal becerileri kuvvetli, hayatını hastalara ve hastaneye adamıştır.

Orhan’dan sonra Ateş’in zorlu karakterini anlayan ve buna tahammül edebilen tek kişidir. Hekimoğlu sadece bulmacalı vakaların peşinde koşarken İpek de Orhan gibi onun mümkün olduğu kadar çok hastaya şifa olması için uğraşır. Güzel, güçlü, hırslı, tuttuğunu koparan bir kadın olan İpek, Ateş’in her zaman ilgi alanındadır. Bazen dost, bazen patron bazen de karşı cins olarak. Birbirleriyle yıllardır sürekli flörtleşseler de aralarında bir türlü bir ilişki başlayamaz.

 


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