Hekimoğlu dizisinde koronavirüs paniğinden sonra yeni başlangıç

Hekimoğlu dizisinde, önceki hafta çekimler durdurulmuştu. Timuçin Esen’in koronavirüs olması sebebi ile bir süre dinlenen ekip yeniden çekimlere etti. Dizinin kamera arkasından kareler geldi.

Yayınlandığı günden bu yana sevilen Hekimoğlu ve ekibi, yeni bölümde de yeni maceralarla izleyici karşısına gelecek. Uyumlu ve titiz çalışmasıyla dikkat çeken set ekibi ve dizinin başrolü Timuçin Esen’in kamera arkasındaki çalışmaları objektife yansıdı.

Dizide hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan tıp dehası Ateş Hekimoğlu’na hayat veren Esen, sette de tüm detaylara hakim ve disiplinli çalışmasıyla ekibe destek oluyor.

Yapımını OJO Pictures, yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in yaptığı Hekimoğlu’nun yönetmen koltuğunda Emre Aybek ve Mehmet Köse oturuyor.