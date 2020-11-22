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  • Hekimoğlu dizisinde koronavirüs paniğinden sonra yeni başlangıç
22 Kasım 2020 Pazar 10:35 | Son Güncelleme:

Hekimoğlu dizisinde koronavirüs paniğinden sonra yeni başlangıç

Hekimoğlu dizisinde koronavirüs paniğinden sonra yeni başlangıç

Kanal D'nin Salı akşamları yayınlanan ve ilgi ile izlenen dizisi Hekimoğlu, bugüne kadar 25 bölüm yayınlandı. House MD isimli Amerikan dizisinden uyarlanan Hekimoğlu, ikinci sezonunu heyecanla sürdürüyor. İlk sezonunda daha büyük ilgi gören yapım, şimdilerde reyting sorunları yaşıyor.

Hekimoğlu dizisinde, önceki hafta çekimler durdurulmuştu. Timuçin Esen’in koronavirüs olması sebebi ile bir süre dinlenen ekip yeniden çekimlere etti. Dizinin kamera arkasından kareler geldi.

Yayınlandığı günden bu yana sevilen Hekimoğlu ve ekibi, yeni bölümde de yeni maceralarla izleyici karşısına gelecek. Uyumlu ve titiz çalışmasıyla dikkat çeken set ekibi ve dizinin başrolü Timuçin Esen’in kamera arkasındaki çalışmaları objektife yansıdı.

Dizide hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan tıp dehası Ateş Hekimoğlu’na hayat veren Esen, sette de tüm detaylara hakim ve disiplinli çalışmasıyla ekibe destek oluyor.

Yapımını OJO Pictures, yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in yaptığı Hekimoğlu’nun yönetmen koltuğunda Emre Aybek ve Mehmet Köse oturuyor.  

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