Hekimoğlu dizisinde doktor Orhan Yavuz'u canlandıran Okan Yalabık kimdir? Okan Yalabık kaç yaşında, nereli?

Hekimoğlu dizisi konusu ve oyuncularıyla izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Okan Yalabık tarafından canlandırılan Orhan Yavuz karakteri de dizide çok önemli bir rol oynuyor. 40’lı yaşlarda bir onkoloji uzmanını canlandıran Yalabık Ateş Hekimoğlu’nun da en yakın arkadaşıdır. Peki, Hekimoğlu dizisinde Orhan Yavuz’u canlandıran Okan Yalabık kimdir? Okan Yalabık kaç yaşında, nereli? İşte hayatı…

OKAN YALABIK KİMDİR?

Okan Yalabık, 13 Aralık 1978 yılında Balıkesir’de dünyaya geldi. Yalabık, 1993 yılında Cengiz Deveci'yi kendi lisesinde çalıştırıcılığa davet ettirerek ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu'nun kurulmasına önayak oldu. Birçok amatör grupta çeşitli görevler üstlenen Yalabık 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

1998 yılından beri Kenter Tiyatrosu’nda Martı, Nükte, Sırça Kümes, İnishmorelu Yüzbaşı oyunlarında rol aldı. Bir diğer taraftan da Gülüm, Kolay Para adlı sinema filmlerinde ve Yılan Hikayesi, Serseri, Hatırla Sevgili adlı tv dizilerinde rol aldı.

Okan Yalabık ayrıca Uncharted 3 oyununun Türkçe dil seçeneğinde ana karakter Nathan Drake'i seslendirmiştir.

Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Pargalı İbrahim Paşa rolüne can verdi. Dizide rol gereği boğulmak suretiyle öldürüldü ve 82. bölümde diziden ayrıldı. Ancak dizide sonraki bölümlerde senaryo anlatıcısı olarak bulundu.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Okan Yalabık, 2016-2017’de Vatanım Sensin dizisinde Charles Hamilton rolündeydi. 2019 yılında iki dizide rol aldı; Hakan: Muhafiz dizisinde Faysal karakterini canlandırdı, Hekimoğlu dizisinde ise Dr. Orhan Yavuzkarakterini canlandırıyor.

Tiyatro Ödülleri:

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri 2009 - "Yılın Genç Yetenek Ödülü"

Sinema Ödülleri:

Ayhan Işık özel ödülü (Annemin Yarası) / 22. Sadri Alışık Ödülleri 2017

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Av Mevsimi) / 4.Yeşilçam Ödülleri 2011

Rol Aldığı Diziler:

Hekimoğlu (Dr, Orhan, 2019-2020)

Hakan: Muhafiz (Faysal, 2019)

Masum (Tarık, 2017)

Vatanım Sensin (2 Sezon, William Charles Hamilton, 2016-2017)

Seddülbahir 32 Saat (Cevat Paşa, 2015)

Analar ve Anneler (Komiser Ayhan, 2015)

Muhteşem Yüzyıl (3 Sezon, Pargalı Damat İbrahim Paşa, 2011-2012)

Bu Kalp Seni Unutur mu? (Kerim Yılmaz Süvarioğlu, 2009)

Hatırla Sevgili (2 Sezon, Necdet Aygün, 2006-2007)

Çapkın (Çapkın, 2005)

Sensiz Olmuyor (Can, 2005)

Avrupa Yakası (Necdet Aygün, Bölüm, 2004)

Çaylak (Evren, 2003)

Serseri (Ömer Yelkenci, 2003)

İki Arada (Acar, 2002)

Zeybek Ateşi (Kerem, 2002)

Yıldızların Altında (Engin, 2002)

Çifte Bela (Acar, 2001)

Aşkım Aşkım (Tarkancan, 2001)

Yılan Hikayesi (3 Sezon, Komiser Tayfun, 2000-2001)

Kaygısızlar (1994)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Bağcık (2018)

Tereddut (Umut, 2015)

Kötü Kedi Şerafettin (Çizer, ses, 2015)

Annemin Yarası (Mirsad, 2015)

Anadolu Masalları (Anlatıcı, 2015)

Peşpeşe (Kaan, 2010)

Av Mevsimi (Çömez Hasan, 2010)

Güz Sancısı (Suat, 2008)

Mavi Gözlü Dev (Deniz Eri, 2007)

Kabuslar Evi: Hayal-i Cihan (Cihan – Burak, 2006)

Büyü (Cemil, 2004)

Sır Çocukları (2002)

Kolay Para (Güven, 2002)

Gülüm (Serhat, 2002)

Kanal Yumuşak G (Bedri, 1998)

ORHAN YAVUZ KİMDİR?

Orhan Yavuz, 40’lı yaşlarda başarılı bir onkoloji uzmanıdır. Ateş Hekimoğlu’nun lise ve üniversiteden arkadaşıdır. Hatta tek arkadaşıdır… Hekimoğlu’yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekâsıyla diğeri de sağduyusuyla yaklaşır hastalara… Orhan, Ateş’i çıkarsız ve gerçekten seven tek arkadaşıdır. Yüzlerce hayat kurtarmış olmasına büyük bir saygı duyar.