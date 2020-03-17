Hekimoğlu dizisi sete ara mı veriyor? Şaşırtan karar!

Sinema, televizyon ve reklam sektörü çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara verilmesini talep etti. Sendika ve derneklerin imzacısı olduğu açıklamada “‘Geç kaldık’ dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır” denildi.

SAVAŞÇI VE BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİLERİNE ARA

Tele1'de yayınlanan habere göre çağrının ardından Limon Yapım 17 Mart’tan itibaren ‘Savaşçı’ ile ‘Bir Annenin Günahı’ dizi çekimlerine ara verdiklerini açıkladı.

HEKİMOĞLU'NDAN DA FLAŞ KARAR

Karga Seven Yapım da 'Hekimoğlu' dizisinin çekimlerine de çarşamba gününden itibaren ara verileceğini duyurdu.

Hekimoğlu'ndan 14 Gün Uyarısı!