Hekimoğlu dizisi ne zaman başlıyor? Hekimoğlu dizisi konusu nedir? Hekimoğlu oyuncuları..

Hekimoğlu dizisi ne zaman başlıyor? sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Kanal D erkanlarında yeni bir dizi yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. House M.D. uyarlaması olan Hekimoğlu dizisinin tanıtım fragmanları dönmeye başladı. İlk tanıtım fragmanlarıyla dikkat çeken yapımın oyuncu kadrosu ve konusu araştırılmaya başladı. İşte Hekimoğlu dizisi konusu ve oyuncuları..

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.

HEKİMOĞLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz yayın tarihi kesinleşmeyen Hekimoğlu dizisinin, Aralık ayında Kanal D ekranlarında olması bekleniyor.





HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu)

Okan Yalabık (Dr Orhan)

Ebru Özkan (Gaye)

Damla Colbay (Esin)

Kaan Yıldırım

Aytaç Şaşmaz

Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.