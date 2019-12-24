Hekimoğlu dizisi hangi hastanede çekiliyor çekiliyor? Hekimoğlu dizisi hangi dizinin uyarlaması?

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Hekimoğlu nerede, hangi hastanede çekiliyor? sorusu da diziyi izleyenler tarafından aratılmaya başladı. Hülya Gezer yönetmenliğinde çekilen dizinin başrollerinde Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban ve Timuçin Esen yer alıyor. Haberimiz içerisinden ‘Hekimoğlu dizisi hangi diziden uyarlandı?’ sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİ NEREDE, HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisinin çekimler İstanbul’da Tuzla’da özel bir üniversitenin hastanesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismi geçse de aslında böyle bir hastane yoktur. Senaryo gereği üretilmiş hayali bir hastanedir.

HEKİMOĞLU DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı, yönetmenliğini Hülya Gezer’in üstlendiği Hekimoğlu dizisi, Amerika’da yayınlanan Dr. House dizisinden uyarlanmıştır. Karga Seven Pictures Türkiye yapımcılığında çekilen dizinin senaryo uyarlaması Banu Kiremitçi Bozkurt’a aittir.