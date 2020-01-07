Hekimoğlu bu akşam var mı? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Hekimoğlu bu akşam var mı? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yerini aldı. House M.D. uyarlaması Hekimoğlu dizisi Kanal D'de her hafta Salı günleri yayınlanıyor. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 3. yeni bölümü merakla bekleniyor. Diziler yılbaşı haftası nedeni ile tatile girdi. 7 Ocak Salı günü yayın akışında Hekimoğlu olup olmadığı merak ediliyor.

Hekimoğlu bu akşam var mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

HEKİMOĞLU BU AKŞAM VAR MI?

Sevilen dizi yılbaşı tatiline girdiğinden dolayı 7 Ocak'ta yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin 2. tekrar bölümü 7 Ocak 2020 Salı günü ekranlarda olacak.

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hekimoğlu dizisi yeni bölümü 14 Ocak 2020 Salı günü, Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 2. bölümde gece terörü atakları yaşayan genç, Ateş Hekimoğlu'nun ilgisini çeker ve sonuç herkes için şaşırtıcı olur.

Hekimoğlu 24 Aralık Salı yayınlanan son bölümde Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu sonunda yine haklı çıkmayı başarır. Hekimoğlu'nun bu başarısı İpek ve Orhan'ı da epeyce mutlu eder. Onun zor biri olduğunu bilen İpek aynı zamanda çok da başarılı bir doktor olduğunu görmezden gelmez.

Öte yandan yakın arkadaşı Orhan'daki değişim de Hekimoğlu'nun dikkatinden kaçmaz. Onun özel hayatındaki sıkıntıyı fark eden Ateş Hekimoğlu, tek arkadaşı olan Orhan'ın derdine ortak olmak ister ancak Orhan henüz ona olanları anlatma konusunda kararlı değildir.