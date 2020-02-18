Hekimoğlu 8. son bölüm izleme linki! Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı da son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 18 Şubat Salı günü yayınlanan son bölümünde Hekimoğlu’nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladığı bir sırrı vardır. Haberimiz içerisinden Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Salı akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu her bölümüyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Dizinin 8. bölümünde Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Leyla, kocası ünlü boksör Hamza Ertürk’ün ihtiyacı olan böbreği verebilmek için büyük fedakarlık yapmanın düşüncesine girer. Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
HEKİMOĞLU 8. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
HEKİMOĞLU 8. BÖLÜM ÖZETİ
Hekimoğlu’nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladığı bir sırrı vardır. Hekimoğlu yarışa Zeynep’le gider.
Bunlar olurken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Leyla, kocası ünlü boksör Hamza Ertürk’ün ihtiyacı olan böbreği verebilmek için doğmamış bebeğinden vazgeçebilecek midir?
HEKİMOĞLU 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.