Hekimoğlu 8. son bölüm izleme linki! Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Salı akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu her bölümüyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Dizinin 8. bölümünde Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Leyla, kocası ünlü boksör Hamza Ertürk’ün ihtiyacı olan böbreği verebilmek için büyük fedakarlık yapmanın düşüncesine girer. Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

HEKİMOĞLU 8. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu’nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladığı bir sırrı vardır. Hekimoğlu yarışa Zeynep’le gider.

Bunlar olurken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Leyla, kocası ünlü boksör Hamza Ertürk’ün ihtiyacı olan böbreği verebilmek için doğmamış bebeğinden vazgeçebilecek midir?

HEKİMOĞLU 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.