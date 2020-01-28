Hekimoğlu 5. son bölüm izleme linki! Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Dr. House dizisinin ülkemize uyarlanan versiyonu olan Hekimoğlu dizisi konusu ve oyuncularıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Son bölümde Ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılır. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Haberimiz içerisinden Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

HEKİMOĞLU 5. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu, hasta Cihan Yenerler için ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder.

Ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılır. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder. Ne var ki İpek, vaka ile Mehmet Ali’nin ilgilenmesini ister. Son kararları Mehmet Ali’nin verecek olması ve Hekimoğlu’nun bu durum karşısındaki tepkisi diğerleri için yeni olduğu kadar eğlenceli bir durumdur.

Öte yandan İpek, klinikte hasta bakmayı Hekimoğlu için bir oyun haline getirmeye çalışır.

İpek planında başarılı olabilecek midir? Mehmet Ali, Hekimoğlu’nun kararlarını uygulamaya devam edecek midir? En önemlisi Cihan Yenerler yeniden klarnet çalabilecek midir?

HEKİMOĞLU 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.