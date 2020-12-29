Hekimoğlu 31. bölüm izleme linki! Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından yakın takibe alındı. Kanal D’nin sevilen dizisi Hekimoğlu yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer ve Semih Bağcı oturuyor. Dizinin son bölümünde İpek’in Orhan’la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu’nu yeni bir oyunun içine sürükler. Peki, Hekimoğlu 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



HEKİMOĞLU 31. BÖLÜM ÖZETİ

Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu’ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek’in peşine düşer. İpek’in Orhan’la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu’nu yeni bir oyunun içine sürükler. Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek’in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek’e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu’na karşı birlik mi olacak?

HEKİMOĞLU 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.