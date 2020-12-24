Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı: Ateş ve İpek bir kez daha yüz yüze geldi!

Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin beğenilerek takip edilen dizisi salı akşamları ekrana geliyor. Ateş, belirsiz bir kişi tarafından vurulmuştu. Hekimoğlu onu kimin ve neden vurduğunun ipuçlarını çözmeye çalışıyordu. Hekimoğlu 31. bölüm fragmanında bu kez Ateş ve İpek yeniden karşı karşıya geliyor. Hekimoğlu 31. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HEKİMOĞLU 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 31. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş ve İpek yeniden karşı karşıya!

Ateş, bir hastaya riskli bir operasyon yapmak istemektedir. Ancak İpek duruma karşı çıkar. Ateş ise istediğini almaya kararlıdır.

HEKİMOĞLU 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





HEKİMOĞLU 30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 22 Aralık Salı yayınlanan 30. Bölümde Ateş, kim olduğu belli olmayan biri tarafından vuruluyor!

Alaz isimli biri hastaneye gelir ve Hekimoğlu ile hesaplaşmak ister. Hekimoğlu’nu vuran Alaz’ın kendisi de güvenlik görevlileri tarafından vurulur. Hekimoğlu bir yandan neden silahlı saldırıya uğradığını sorgularken, bir yandan da başka bir vakayı çözmeye çalışır. Fakat olaylar ilerledikçe hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder. Hekimoğlu kurtulacak mı? Alaz kim? Hekimoğlu’nu neden vurdu? Hekimoğlu’nun iyileşmesini isteyen İpek’i nasıl önemli bir karar bekliyor?