Hekimoğlu 26. yeni bölüm izleme linki! Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

24 Kasım Salı akşamı yayınlanan 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu izleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’nun 26. bölümünde Zeynep ve Mehmet Ali arasındaki gerilim tırmanır ve arkadaşlıkları tehlikeye girer. Ateş ise yıllar önce kaybettiği bir vakayla aynı semptomları gösteren hastanın peşinde düşer. İşte Hekimoğlu 26. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



HEKİMOĞLU 26. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu, yıllar önce kaybettiği bir vakayla aynı semptomları gösteren hastanın peşine düşer. Ne var ki peşine düştüğü aslında İpek’in hastasıdır. Bir yandan hastanenin düzenlediği yardım balosundaki İpek’i oyalarken, bir yandan da hastalığın nedenini bulmak için riskli yolları dener. Hastanın durumunu tehlikeye atması onu İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Diğer yandan Zeynep ve Mehmet Ali arasında gerilim tırmanır. Zeynep’le aynı vaka üzerine makale yazan Mehmet Ali’nin, makaleyi Zeynep’ten izinsiz yayımlaması ikiliyi arkadaşlıklarını sorgulama noktasına getirir.

HEKİMOĞLU 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.