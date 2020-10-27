Hekimoğlu 24. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hekimoğlu 23. bölüm izle

Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından Hekimoğlu yeni bölümleri ile seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Herkesten farklı prensiplere ve çalışma şekline sahip olan dünyaca ünlü doktor Ateş Hekimoğlu'nun ekibi ile beraber atıldığı maceraları anlatan dizi seyirciden yoğun ilgi görüyor. Tüm dizi takipçileri Hekimoğlu 24. yeni bölüm fragmanı geldi mi? sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

HEKİMOĞLU 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun 24. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Hekimoğlu 24. yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

HEKİMOĞLU 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İpek, Ateş'in tuhaf hallerinden şüphelenir. Durumu Orhan'a sorar ancak Orhan sonuna kadar olayı gizlemektedir. Ateş ve Selin'in görüşüyor olması İpek açısından pek hoş görülmez. Orhan, Ateş'e uyarıda bulunur.

Öte yandan Zeynep ve Emre arasındaki yakınlaşma gittikçe büyür. Zeynep'in Emre'ye olan bakışları bile değişmiştir.