Hekimoğlu 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 20. bölüm özeti ve izleme linki...

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hekimoğlu saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanıyor. Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık gibi başarılı isimleri kadrosunda barındıran dizi, her hafta heyecan dolu bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Hekimoğlu 21. bölüm fragmanı şimdiden merak edilirken 20. bölüm özeti de yayınlandı.

HEKİMOĞLU 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam yayınlanacak olan 20. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





HEKİMOĞLU 20. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu bir kez daha en sevdiği hasta tipiyle karşı karşıyadır. Kendi teşhisini kendisi koymuş olarak Hekimoğlu’nun karşısına çıkan Kerem, ünlü bir doktor olunca işler karışır. Teşhisin yanlış olduğunu düşünen Hekimoğlu bunu kanıtlamaya çalışırken ukala bulduğu meslektaşına meydan okumaktan da geri kalmayacaktır.

Bu arada Zeynep ve Kerem arasındaki yakınlaşma kimsenin gözünden kaçmaz. Kısa sürede Zeynep’i etkisi altına alan Kerem, hoşlandığı kadına cesur bir teklifte bulunmakta gecikmez. Bütün bunlar olurken hem basını hem hastaneyi idare etmeye çalışan İpek ise ona olan ilgisini gizlemeyen bir gazeteciyle vakit geçirmeye başlar. Hekimoğlu bundan hiç hoşlanmayacak ve tabii ki tepkisiz kalmayacaktır.