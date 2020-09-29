Hekimoğlu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 19. bölümde neler olacak?

Hekimoğlu yeni bölümleri ile her hafta salı akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Saat 20.00'da izleyici karşısına geçen dizinin başrollerini Timuçin Esen ve Ebru Özkan paylaşıyor. Hekimoğlu 20. bölüm fragmnaı merakla beklenirken 19. bölümde Hekimoğlu’na gelen vaka bu kez her zamankinden farklı olacak ve dizinin hayranlarını heyecanlı bir olay zincirine sürükleyecek.

HEKİMOĞLU 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. Bu akşam ekrana gelecek olan 19. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





HEKİMOĞLU 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu’na gelen vaka bu kez her zamankinden farklıdır. İpek’in yıllardır tanıdığı, evinde tamirat işlerine bakan genç bir adam gözlerinin önünde çatıdan düşer. Üstelik çatıya çıkmasını isteyen de İpek’tir. Genç adam apar topar hastaneye kaldırılır. Durumu giderek kötüleşirken İpek en güvendiği doktordan, Hekimoğlu’ndan yardım ister. Ancak duyduğu vicdan azabı İpek’in bir kenara çekilip beklemesine mani olacaktır. Hal böyleyken İpek yıllar sonra yeniden doktor olarak karşımıza çıkar.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Selin’in hastanede çalışmaya başlaması Hekimoğlu’nda belirgin bir gerginlik yaratır. Bu yeni durum yetmezmiş gibi, Selin’in, Hekimoğlu’na açılmış davalarla ilgileniyor olması aralarındaki iletişimi zorunlu kılar.

Diğer yandan Hekimoğlu saman nezlesine yakalanır. Bunu fırsata çevirip işten kaytarma planları yaparken karşısına öyle bir vaka çıkar ki kendisini unutup işe koyulur. Kanserli küçük bir kızın vakti giderek daralmaktadır. Hekimoğlu onu tedavi etmeye çabalarken hayatının en önemli derslerinden birini bu küçük kızdan alacağını tahmin bile edemez.