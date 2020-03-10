Hekimoğlu 11. bölüm izleme linki! Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dr. House dizisinin ülkemize uyarlanan versiyonu Hekimoğlu her bölümüyle izleyicilere keyifli dakilar yaşatıyor. Hekimoğlu 12. yeni bölüm da fragmanı da dizinin izleyicileri tarafından aratılıyor. Dizinin 11. bölümünde bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır. Haberimiz içerisinden Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



HEKİMOĞLU 11. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HEKİMOĞLU 11. BÖLÜM ÖZETİ

Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır.

Öte yandan, İpek’in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu’nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder.

HEKİMOĞLU 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.