Hekimoğlu 10. bölüm izleme linki! Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’nin başarılı dizisi Hekimoğlu 3 Mart Salı günü yayınlanan 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hekimoğlu 11. yeni bölüm da fragmanı son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Dizinin 10. bölümünde Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlıyor. Öte yandan Emre’nin yaptığı büyük bir hata Hekimoğlu’nu çok sinirlendiriyor. Haberimiz içerisinden Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

HEKİMOĞLU 10. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HEKİMOĞLU 10. BÖLÜM ÖZETİ

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar. Gelir gelmez önlük giymeyen tek doktor olarak Hekimoğlu dikkatini çeker. Hekimoğlu ise, Vahap’ın görünen iyi niyetinin altında başka amaçları olduğundan şüphelenmektedir.

Öte yandan, genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi hastaneye yatırılır ve dosyayı Tıbbi Tanı Departmanı devralır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar. Hekimoğlu kadını iyileştirmek uğruna büyük bir riski göze alacaktır. Öte yandan tedavi sürecinde Emre’nin yaptığı büyük bir hata Hekimoğlu’nu çok sinirlendirir ve ikisi arasındaki ipleri kopma noktasına getirir.

HEKİMOĞLU 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.