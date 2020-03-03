Hekimoğlu 10. bölüm izleme linki! Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Hekimoğlu salı akşamları izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 10. bölümünde iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlıyor. Hekimoğlu ise, Vahap'ın görünen iyi niyetinin altında başka amaçları olduğundan şüphelenmektedir. Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Kanal D’nin başarılı dizisi Hekimoğlu 3 Mart Salı günü yayınlanan 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hekimoğlu 11. yeni bölüm da fragmanı son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Dizinin 10. bölümünde Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlıyor. Öte yandan Emre’nin yaptığı büyük bir hata Hekimoğlu’nu çok sinirlendiriyor. Haberimiz içerisinden Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
HEKİMOĞLU 10. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
HEKİMOĞLU 10. BÖLÜM ÖZETİ
Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar. Gelir gelmez önlük giymeyen tek doktor olarak Hekimoğlu dikkatini çeker. Hekimoğlu ise, Vahap’ın görünen iyi niyetinin altında başka amaçları olduğundan şüphelenmektedir.
Öte yandan, genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi hastaneye yatırılır ve dosyayı Tıbbi Tanı Departmanı devralır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar. Hekimoğlu kadını iyileştirmek uğruna büyük bir riski göze alacaktır. Öte yandan tedavi sürecinde Emre’nin yaptığı büyük bir hata Hekimoğlu’nu çok sinirlendirir ve ikisi arasındaki ipleri kopma noktasına getirir.
HEKİMOĞLU 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.