Hekimoğlu 2. bölüm fragmanı yayında! Hekimoğlu 1. bölüm izleme linki...

Hekimoğlu dizisi yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi! 17 Aralık Salı günü Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Hekimoğlu dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekmeyi başardı. Karga Seven Pictures Türkiye yapım tarafından çekilen, senaryo uyarlaması Banu Kiremitçi Bozuktur’a ait olan dizi Amerika’da yayınlanan Dr. House dizisinden uyarlanıyor. Hekimoğlu 2. bölüm fragmanı yayında! İşte 1. bölüm özeti ve 2. bölüm fragmanı

HEKİMOĞLU 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı. Aşağıdaki linkten fragmanı seyredebilirsiniz

HEKİMOĞLU 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en şahsına münhasır doktoru Ateş Hekimoğlu gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok farklıdır. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda başarılarıyla ülke çapında nam salmıştır.

Hekimoğlu, hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken; yakın arkadaşı Orhan’ın getirdiği vaka dikkatini çeker. Hekimoğlu, bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşır. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine, açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmıştır ve durumu her an daha da kötüye gitmektedir. Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine’nin dosyasını alır ve 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlar. Üçü de güçlü karakterlerden oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alır. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken, sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Herkesin yalan söylediği bir dünyada zekasına ve önsezilerine güvenen Hekimoğlu gerçeğe ulaşarak genç kadını kurtarabilecek mi?