17 Haziran 2020 Çarşamba 14:19 | Son Güncelleme:
Hazer Amani'den eşi Sıla'ya romantik kutlama: Ne iyi yaptın, girdin hayatıma
Ünlü popçu Sıla, bugün 40 yaşına bastı. Eşi Hazer Amani, Sıla'nın yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.
Ünlü şef Hazer Amani, eşi Sıla Gençoğlu'nun (40) doğum gününü yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Amani, "Nice mutlu yıllara tatlım. Ne iyi yaptın, girdin hayatıma. İyi ki doğdun, iyi ki yol arkadaşım oldun" ifadelerini kullanarak bir mesaj yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'mutlu yıllar' yorumları yapıldı.