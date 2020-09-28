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  • Hazer Amani ve Sıla'dan tatil paylaşımı: Biraz da eğlenelim!
28 Eylül 2020 Pazartesi 16:33 | Son Güncelleme:

Hazer Amani ve Sıla'dan tatil paylaşımı: Biraz da eğlenelim!

Hazer Amani ve Sıla'dan tatil paylaşımı: Biraz da eğlenelim!

Hazer Amani, şarkıcı eşi Sıla Gençoğlu'yla çekilen bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Amani'nin "Biraz da eğlenelim" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinin beğenisini kazandı.

Ünlü şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla Gençoğlu ile sekiz ay önce sade bir tören ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri süren çift, bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor.

Amani, eşi ile birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Hazer Amani'nin "Biraz da eğlenelim" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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