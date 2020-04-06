Hazer Amani ve Sıla'dan 'mutlu aile fotoğrafı'

Mutlu evlilikleri süren Sıla ve Hazer Amani, koronavirüs nedeniyle kendilerini karantinaya aldı. Bütün günlerini evde geçiren ikiliden Amani, eşi ve köpeği ile çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Amani'nin "Mutlu aile fotoğrafı" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede 25 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

'NE OLUR EVİNDE KAL'

Geçtiğimiz günlerde de salgın konusunda paylaşım yapan ünlü şef, yine Sıla ile olan pozunu yayınlamış ve altına "Biz evdeyiz ve yemek yapıyoruz. Ne olur evinde kal, evinde kal ki bir an önce bitsin bu illet" notunu düşmüştü.