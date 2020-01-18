Hazer Amani ve Sıla'dan ilk balayı paylaşımı: Darısı sizin başınıza!

13 Ocak Pazartesi günü dünyaevine giren şarkıcı Sıla Gençoğlu ve ünlü şef Hazer Amani, balayı için Roma'yı tercih etmişti. Şehrin ünlü meydanlarını gezen çift, balayından ilk karelerini de paylaştı. Hazer Amani, bu fotoğrafı "Darısı sizin başınıza" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Öte yandan ünlü ikili, kısa bir tatilin ardından İstanbul'a dönecek.