Hazer Amani ve Sıla'dan aşk pozu: Dünya Mutluluk Günü'ne selam olsun!

Şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla Gençoğlu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Eşi ile neşeli hallerini sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Amani, bu kez Dünya Mutluluk Günü paylaşımında bulundu.

"LÜTFEN EVDE KALIN"

Sıla ile daha önce sokak ortasında birbirlerine sarıldıkları bir kareyi Instagram'a ekleyen Hazer Amani, "Dünya Mutluluk Günü'ne selam olsun. Yine dolaşırız, yine gezeriz ama lütfen bu aralar evde kalın" notunu düştü. Amani, son dönemlerde tüm dünyayı tehdit eden salgına karşı takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.