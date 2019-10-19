Hazer Amani, sosyal medyadan Sıla'ya aşkını ilan etti

Şarkıcı Sıla ve Şef Hazer Amani 2019 yılın ilk günlerinde bir arabanın arka koltuğunda uyurken görüntülenmiş ve bu görüntü uzun süre konuşulmuştu. Bu görüntülerin ardından ikili "Hayır, aramızda aşk yok sadece arkadaşız" açıklamasını yapmıştı.

Arabada görüntülenen çiftin daha sonra da baş başa yemek yerken görüntüleri ortaya çıkmış ve ardından Hazer Amani, bunun bir iş yemeği olduğunu ve birlikte proje yaptıklarını açıklamıştı.

Hazer Amani, sevgilisi Sıla'yla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hazer Amani, Sıla'yla birlikte yer aldıkları fotoğrafın altına "Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim..." sözleriyle aşkını ilan etti.