Hazer Amani kimdir, kaç yaşında? Hazer Amani nerelidir, eşi Sıla ile boşanıyor mu?

Hazer Amani, MasterChef Türkiye ismini duyurdu. Magazin gündeminde sık sık gündeme gelen Hazer Amani, eşi Sıla ile ilgili iddaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Amani'nin doğum gününü eşi Sıla'nın kutlamaması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de arkadaş gurubuyla buluşan Sıla geceye yalnız katıldı. Hazer Amani'nin eşinin yanında olmaması 'aralarında kriz mi var' sorusunu akıllara getirmişti. Sıla ve Hazer Amani’den boşanma iddialarına ilk cevap geldi

HAZER AMANİ VE SILA ÇİFTİ BOŞANIYOR MU?



Hazer Amani ve Sıla çiftinin bir süredir evliliklerinin yolunda gitmediği iddia edilmiş ve boşanacakları gündeme gelmişti. Son olarak yeni yaşını kutlayan ünlü şefe arkadaşları sosyal medyadan iyi dileklerde bulunmuştu. Ünlü şarkıcının eşinin doğum gününü kutlamaması da dikkatlerden kaçmadı. Hal böyle olunca; "boşanacaklar" iddiaları da güçlendi.

Sıla'nın menajeri Serkan Güney ise çiftin evlerini ayırmadıklarını söyledi: "Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok."

Hazer Amani ve Sıla'nın bir süredir evliliklerinin yolunda gitmediği iddia edildi. Dün yeni yaşını kutlayan Hazer Amani'ye arkadaşları sosyal medyadan iyi dileklerde bulundu.

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı. Amani, 2011 yılında ‘Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy'de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.

Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dir Hazer Amani, Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak yer almıştı.