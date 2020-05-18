Hazer Amani eşi Sıla ile karantina günlerini anlattı: Bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur!
Ünlü şef Hazer Amani, MAG dergisine konuştu ve eşi Sıla ile karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.
İşte Hazer Amani'nin açıklamaları...
-Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz.
-Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor.
-Bu işin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.”