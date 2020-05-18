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  3. Hazer Amani eşi Sıla ile karantina günlerini anlattı: Bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur!

Hazer Amani eşi Sıla ile karantina günlerini anlattı: Bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur!

Hazer Amani eşi Sıla ile karantina günlerini anlattı: Bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur!

Ünlü şef Hazer Amani, MAG dergisine konuştu ve eşi Sıla ile karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

İşte Hazer Amani'nin açıklamaları...

-Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz.

-Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor.

-Bu işin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.”


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