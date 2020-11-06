Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'de Çiçek karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'yü o halde görenlerin içi burkuldu. Dizide yangın sırasında İskender’in ateşlerin ortasına atıp öylece terk ettiği Çiçek, ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Sonrasında ise hastanede Doktor Tomris tarafından ölen kızının yerine geçmesi teklifi aldı… Hazar Ergüçlü’nün yüzü gözü her yeri sargılı halleri izleyenleri bir hayli etkiledi.

Bir yangından ağır yaralı olarak kurtarılan Çiçek, yeni bir hayata doğru yelken açarken Hazar Ergüçlü hayranları da bu rolü çok beğendi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Dizinin yeni fragmanı da yayınlandı. Hazar Ergüçlü de bu fragmanı hesabından paylaştı. Oyuncu paylaşımlarını yoruma kapattığı için izleyiciler yorum yapamadı. Ancak twitter ortamında yapılan yorumlarda hayranlar, Çiçek karakterindeki başarısı nedeniyle çok olumlu yorumlarda bulundu.



