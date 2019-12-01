BBC dizisinden ilk kare

Hazar Ergüçlü’nün Azra Bolat adındaki hamile bir kadını canlandırdığı İngiliz dizisi ‘Mallorca Files’tan ilk görüntüleri ortaya çıktı. Konuk oyuncu olduğu BBC dizisinde etnik kıyafetleriyle yer alan Ergüçlü, çekimler için aylar önce İspanya - Mayorka Adası’na gitti. BBC’de geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan dizide oyuncunun sahneleri ‘Number One Fan’ adlı dördüncü bölümde ekrana gelecek.