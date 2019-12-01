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  3. BBC dizisinden ilk kare

BBC dizisinden ilk kare

BBC dizisinden ilk kare

Dizi, Alman ve İngiliz olan iki dedektifin İspanyol’daki gizemli cinayetleri çözmesini anlatıyor.

Hazar Ergüçlü’nün Azra Bolat adındaki hamile bir kadını canlandırdığı İngiliz dizisi ‘Mallorca Files’tan ilk görüntüleri ortaya çıktı. Konuk oyuncu olduğu BBC dizisinde etnik kıyafetleriyle yer alan Ergüçlü, çekimler için aylar önce İspanya - Mayorka Adası’na gitti. BBC’de geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan dizide oyuncunun sahneleri ‘Number One Fan’ adlı dördüncü bölümde ekrana gelecek. 


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