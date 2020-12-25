Hazar Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü hakkında romantik sözler: O benim kahramanım

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile arasındaki yaş farkından dolayı sert bir dille eleştirilen Hazar Ergüçlü çifti üçüncü yıllarını kutladı. Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü için 'O benim kahramanım' dedi.



Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisindeki oyunculuk performansı ile bütün dikkatleri üzerine çeken Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile yaşadığı aşka hız kesmeden devam ediyor. Ünlü çift aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelirken magazinden uzak durmaya özen gösteriyor.

Ünlü ile birlikteliğinde üçüncü yılına giren Ergüçlü, "Onur tanıştığımız ilk günden itibaren hayatıma çok değerli şeyler kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Bir o kadar da eğleniyoruz. Onur benim süper kahramanım" dedi.