Hazar Ergüçlü'den 'Hakan: Muhafız'daki partneri Çağatay Ulusoy'a duygu dolu kutlama

Dijital platformda yayınlanan "Hakan: Muhafız" dizisinde Çağatay Ulusoy'la partner olan Hazar Ergüçlü, rol arkadaşının yeni yaşını kutladı. Instagram hesabından dizi setinde Çağatay Ulusoy'la çekildiği bir kareyi paylaşan Ergüçlü, "Mutlu mutlu yıllar canım" diyerek şu fotoğrafı yayınladı;

İkiinin bu karesi 2 saatte 130 bini aşkın beğeni aldı.