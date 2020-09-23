23 Eylül 2020 Çarşamba 17:15 | Son Güncelleme:
Hazar Ergüçlü'den 'Hakan: Muhafız'daki partneri Çağatay Ulusoy'a duygu dolu kutlama
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bugün 30 yaşına bastı. "Hakan: Muhafız" dizisindeki rol arkadaşı Hazar Ergüçlü de partnerinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Dijital platformda yayınlanan "Hakan: Muhafız" dizisinde Çağatay Ulusoy'la partner olan Hazar Ergüçlü, rol arkadaşının yeni yaşını kutladı. Instagram hesabından dizi setinde Çağatay Ulusoy'la çekildiği bir kareyi paylaşan Ergüçlü, "Mutlu mutlu yıllar canım" diyerek şu fotoğrafı yayınladı;
İkiinin bu karesi 2 saatte 130 bini aşkın beğeni aldı.